Õige paigalduse korral on robotniiduk kui rätsepaülikond

Reginett OÜ juhataja Jaan Lusikas selgitas, et antud masina eripäraks on selle kallakuvõimekus - kui aias on kaldeid kuni 70%, on masin suuteline neil kallakutel töötama.

Kõige mugavam on robotit juhtida läbi telefoni, kuid robotniiduk ühildub näiteks ka Alexaga. "Siis saab lausa oma robotniidukiga ka rääkida. Mitte ainult küsida, kuidas tal tuju on, vaid uurida seda, kas niitmine on pooleli, kuidas on aku seis, võib-olla isegi niidukõrgust vahetada või mõnele teisele alale suunata," tõi ta näiteks.

Jaan Lusika sõnul on masin ka tõeliselt ohutu ja tuvastab ka lapse jala ja tuvastamisel peatub niitmine.

Lisaks masina headele omadustele on väga olulisel kohal ka paigaldus, et koos oma ala spetsialistidega tehtaks kindlaks, milline masin aeda sobib, ja seadistataks see ka vastavalt. “Siis on see nagu hea rätsepaülikond,” tõi Jaan Lusikas võrdluseks.