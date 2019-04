Nemad on Maamessil esimest korda

Kõik aedadest

Tartu kesklinnast Filosoofi tänavalt leiab tootmise, kus valmistatakse igasuguseid aedasid. Vahet pole, kas tegemist on koeraaediku või vanglapiirdega, Eesti Aiad teeb töö ära. Projektijuht Ülari Lukk selgitab, et aedu tehakse nii metallist kui ka puidust. „Praegu on puit ja metall mõlemad hinnas ja raske on välja tuua, millist aeda rohkem eelistatakse. Metall sobib ühte kohta, puit jälle teise,” sõnab ta.

Kokku on aedade kallal ametis 30 töötajat ning alltöövõtjad. „Hiljuti palkasime juurde kolm töölist, Ukrainast. Ega Eestis saada olev tööjõud enam kriitikat ei kannata. Paremad mehed on ammu juba tööl,” sõnab ta.

Aiafirma on äsja tulnud Tallinnast ehitusmessilt. Seal tundsid inimesed pakutu vastu elavat huvi, ütleb Lukk. „Loodan, et Maamessil läheb meil sama hästi, sest eks põllumajanduses läheb ju ka aedasid vaja.”

Tööjõukriisi leevenduseks renditöötajad

Pole vist küll ühtegi põllumajandusettevõtet, kes ei kurda tööjõupuuduse üle. Paljudes neist töötab juba võõrtööjõudu, enamasti Ukrainast. Tööjõurendifirma Nuvalo Employ rendib peamiselt tööjõudu välismaalt. Ettevõtte juhataja Vallo Nuuteri sõnul on renditööjõu kasutamine põllumajanduses, kus on palju hooajatööd, tööjõukriisi üks võimalik lahendus.

„Tööjõu rentimine hooajaks on mugav. Paljud põllumajandusettevõtted on juba ise endale võõrtööjõu leidnud, kuid kui töötajaid ise otsida ei taha, on hea küsida abi rendifirmalt,” ütleb ta. „Meie saame otsida oma ala oskustöölisi ja spetsialiste ning kuna tegutseme rahvusvaheliselt, siis töötaja saab alustada põllumajandushooaega Leedust ja liikuda töötades Soomeni välja. Kaadrivoolavust on meil vähe. Renditöötajad on väga motiveeritud töötama, neid võlub palk, mis võimaldab pärast pingelist tööaega kodus natuke vabamalt võtta. Kuna töö on hooajaline ja toimub kodust eemal, siis on nad valmis tegema pikemaid tööpäevi.”