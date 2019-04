Kolm päeva on võim Tartus maameeste käes

On saanud juba kenaks traditsiooniks, et Maamessi toimumise nädalal annab Tartu linnapea linnavõimu sümboolselt nädala lõpuni üle maameestele.

“Ma olen väga tänulik, et messikorraldajad muudavad igal aastal Tartu maaelukeskuseks,” sõnas linnapea Urmas Klaas teisipäeval Tartu raekoja platsil toimunud messi avaüritusel.

Sel korral võtab messist osa 480 ettevõtet 12 riigist. Lisaks põllumajandus- ja metsandustehnika väljapanekule, mis hõivab messiala 70 000-ruutmeetrisest väljakust suure osa, ning Eesti toidutootjate tutvustamisele, on messi oluliseks osaks ka erinevad seminarid.

"Seminarid on oluline Maamessi osa, kus jagatakse teadmisi ja näpunäiteid olulistel teemadel,“ sõnas Maamessi projektijuht Margus Kikkul. Tema sõnul on programm koostatud nii, et neist saaksid osa võtta nii valdkondades tegutsevad spetsialistid kui ka tavakülastajad.