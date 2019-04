Seakatku nakatanud isendite arv on tunduvalt vähenenud

2014. aastast on SAKi farmidest eemale hoidmiseks rakendatud rangeid bio-ohutusnõudeid ning metssigade populatsiooni vähendamise tulemusena on SAKi levik meie metsades pidurdunud. 2018. aastal ei leitud ühtegi katkujuhtumit farmist. Nelja aastaga on ära tehtud suur töö ning selle tulemusel on SAKi farmidesse leviku risk vähenenud. Metssigade küttimisega on oluliselt vähendatud metssigade arvukust. Võrreldes 2014. aastaga, mil SAK jõudis Eestisse, on metssigade arvukus meie metsades vähenenud ca 6 korda.