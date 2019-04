KIK avab poollooduslike koosluste säilitamise taotlusvooru

"Toetame veiste, lammaste, kitsede ja hobuste ning nende karjatamiseks vajalike varjualuste, veemahutite ja karjaaedade soetamist. Samuti vajamineva tehnika hankimist. Usun, et saame nii pisutki parandada nende poollooduslike koosluste olukorda," ütles KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler, kelle sõnul on taotlusvooru eesmärk parandada nende poollooduslike koosluste seisundit, mis on hetkel halvemas olukorras.