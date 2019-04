Ettevaatust: poegimisaeg ajab mullu sündinud põdramullikad liikvele

"Aprilli keskpaigast alates on teedel ja põldudel näha noorloomi, kes teevad esimesi iseseisvaid samme," ütles BNS-ile Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Priit Vahtramäe.

"Kahjuks on ka see aeg, kus noorloomad satuvad ka liikluses autode alla, sest nad otsivad kohta, kus iseseisvalt elada. Kuid tegelikkuses ei rända nad oma ema elupaigast esimesel eluaastal väga kaugele, sest nad püüavad hakkama saada seal piirkonnas, kus ema õpetas."

Põdra jooksuaeg algab augusti viimastel päevadel ja kestab terve septembri. Jooksuaja haripunkt on septembr keskpaiku. See on see aeg, kus enamik emasloomi peaks saama paaritatud. Põdra tiinus kestab 227-235 päeva.

Seega on põdralehmade poegimise aeg, olenevalt tegelikust paarituspäevast, enamjaolt aprilli lõpust juuni alguseni. Enamik vasikaid sünnib siiski mai esimesel poolel.

"Seega on põdralehmade poegimise aeg, olenevalt tegelikust paarituspäevast, enamjaolt aprilli lõpust juuni alguseni. Enamik vasikaid sünnib siiski mai esimesel poolel," rääkis Vahtramäe.

Kümmekond päeva enne poegimist eralduvad tiined põdralehmad teistest ja kui nende juures oli eelmise aasta järglasi, siis ajavad ka need eemale. Paljud aga ei taha ema juurest lahkuda ja üritavad viibida ema lähedal, kuid samas piisavalt eraldi. "Need ongi eelmise aasta vasikate esimesed iseseisvad sammud looduses kõigi nende ohtude ja muredega. Tuleb hakkama saada juba iseseisvalt, sest ema enam neid ligi ei lase, kuna see ohustab juba sündinud uusi järglasi," rääkis Vahtramäe.