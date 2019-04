Kevadkülviga alustanud põllumehed ootavad vihma

"Kui me eelmisel aastal saime 2. mail külvama, siis praeguseks on külv kestnud juba kolm päeva. Ootame muidu küll vihma, mis ta natukene paremaks teeks, aga saame külvata," rääkis Väätsa Agro agronoom Kert Kiis ja lisas, et kui kuiv periood kestab pikalt, kordub eelmise aasta stsenaarium - taimed jäävad põua kätte ja saagikus ei ole kindlasti see, mis ta olema peaks.