Fazer loobub järk-järgult puurikanade munade kasutamisest

"Fazeril suurettevõttena on suur vastutus olla eeskujuks ja kujundada sektoris uusi standardeid. Vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus on lahutamatu osa meie mõtteviisist ja ärimudelist ning seame uhkusega endale ka edaspidi selles valdkonnas ambitsioonikaid eesmärke," sõnas Fazer Eesti müügidirektor Meelis Tamm.

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad sõnul on tegemist märkimisväärse otsusega, mis mõjutab miljonite kanade heaolu. "Tarbijate eelistused on muutumas ja meil on suur rõõm näha, et ka ettevõtted koos nendega," kommenteeris Nähtamatute Loomade president Kristina Mering.

Fazeri jätkusuutlikkuse teerajajaks on olnud firma toitlustusüksus Fazer Food Services, mis kasutab Taani turul alates 2018. aastast vaid mahemune ning Rootsis üksnes puurivabu mune, millest 38 protsenti on orgaanilist päritolu. Lisaks Põhja- ja Baltimaadele plaanib Fazer tänavu seada jätkusuutlikkuse eesmärgid ka Venemaa turul.

Rimi: aastal 2025 meie lettidelt enam puurikanade mune ei leia

Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats soovitab lihavõtete ajal mõelda, milliste kanade mune eelistada ning soovitab valida õnnelike kanade mune. Nii saab igaüks toetada neid kanakasvatajaid, kes pakuvad vabalt peetavate ja õrrekanade mune.

Võnnu õnnelike kanade munad. FOTO: Rimi Eesti Food AS

Lihavõtete ajal tõuseb munamüük Rimides 80% ning varutud on 70 000 munakarpi. „Vabalt peetavate kanade ja õrrekanade munade osakaal müügis tõuseb aasta-aastalt, kuid siiski eelistab 90% klientidest osta puurikanade mune,“ sõnas Katrin Bats.

„Lihavõtete ajal räägitakse palju munade kasulikkusest, kuid ei kõneleta sellest, millistest kanafarmidest on munad pärit. Oleme Rimis võtnud eesmärgi, et aastal 2025 meie kaupluste lettidelt enam puurikanade mune ei leia. See tähendab seda, et ka tootjad peavad hakkama mõtlema sellele, kuidas üle minna teistsugusele kanapidamisele.“

„Kui me tahaksime praegu üleöö lõpetada puurikanade munade müügi, siis me ei suudaks oma kauplusi enam munadega varustada, kuna Eesti ja Baltimaade kanapidajad ei ole võimelised pakkuma vajalikes kogustes õnnelike kanade mune,“ tõi Katrin Bats näite.

„Üleminek mahe-, õrre- või vabalt peetavate kanade munade müügile on pikaajaline protsess, hõlmates tihedat koostööd hankijaga ning klientide teadlikkuse tõstmist. Hea algus on meil tehtud näiteks Võnnu mahetaluga, kelle ökomunad võeti eelmisel aastal põhisortimenti – Võnnust jõuab Rimi lettidele igal nädalal 5500 karpi mune.“

„Neile poekülastajaile, kes ei vaata toidukaupade hindu nii pingsalt, soovitan munadepühaks varuda õnnelike kanade mune, mitte haarata letilt esimene ettejuhtuv munakarp. Selleks, et ostukorvi satuksid just nende kanade munad, peab munakarp olema märgistatud numbritega 0, 1 või 2. Number 3-ga on tähistatud puurikanade munad,“ lisas Katrin Bats.