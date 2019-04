Sel aastal hinnati rekordiliselt jahitrofeesid

„Jahitrofeede väärtustamine on rahvuskultuuri osa ja jahinduses alati olulisel kohal olnud ning sellega avaldatakse eelkõige austust emakesele loodusele,“ selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust. „Lisaks sellele, et trofee hindamine annab jahimehele vajalikku informatsioon, on neil teaduslik ning hariduslik eesmärk ‒ nii saame andmeid analüüsides teada milline on eesti ulukite seisund,“ lisas ta.

„Tänavust trofeenäitust vaadates kajastub metskitsede ja punahirvede arvukuse tõus, aga ka seakatku tugevad mõjud metssea populatsioonile ning suurkiskjate ja põdra arvukuse vähenemine,” lisas Lillemäe. Ligi poole võrra on tõusnud metskitsede (2017. a 434 vs 2019. a 855) ja punahirvede (2017. a 230 vs 2019. a 419) trofeede arv. Samas mahus on aga põtrade (2017. a 221 vs 2019. a 115) ja metssigade (2017. a 220 vs 2019. a 108) trofeed vähenenud. Lisaks on vähenenud suurkiskjate trofeede arv.