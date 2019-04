Maaeluminister: ökokavade rakendamine peab olema liikmesriikidele vabatahtlik

„Oma tegevusega on põllumees keskkonna eestkõneleja, kellel on keskkonnaeesmärkide saavutamisel oluline roll ning kes on ka ise nende eesmärkide saavutamisest huvitatud. Seetõttu peab ÜPP roheline arhitektuur arvestama liikmesriikide eripäradega ning olema piisavalt paindlik. Leiame, et tingimuslikkus ei peaks kehtima kõigile toetuse saajatele, näiteks väiketootjatele, ja et ökokavade rakendamine peab olema liikmesriikidele vabatahtlik,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.