Hiidlased kutsuvad saare külastajaid oma kodudesse sööma

Nüüd andisd hiidlased teada, et neil on uus plaan, millega maailma raputada - nad kutsuvad võhivõõrad endale külla nagu pereliikmed.

"Reisida on vahva ja eriti vahva on see, kui lisaks turismivaatamisväärsustele avaneb ka võimalus kohalikku elu päriselt ja lähedalt oma silmaga näha ja katsuda. Just seda pakub söömaaegade sari – tunnet, et sul on Hiiumaal kodu, kuhu sind oodatakse," ütleb üks ürituse peakorraldajatest Ly Johansen.