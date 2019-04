Peagi avaneb Hiina turg ka Eesti kalatoodetele

„Eesti on nelja aasta jooksul allkirjastanud Hiinaga neli protokolli: kilu-räim, piimatooted, linnuliha ja nüüd ka lõhelised. Eesti toiduohutus ja järelevalve süsteem on kõrgel tasemel ja sellest on aru saanud ka Hiina inspektorid, kes on mitmel korral Eestis külastanud. Lõheliste protokolli allkirjastamine avab meie ettevõtetele võimaluse eksportida Hiina turule lõhe-ja forellitooteid,“ kommenteeris maaeluminister Tarmo Tamm.