Naised meelitasid loitsuga päeva välja

Et oleks järeltulijatele teada

Allikani oli maad kõige rohkem kilomeeter. Asus see teisel pool ürgoru põhja, Linnaveski järve juures. Kai Kannistu teadis rääkida, et kui ta Karksi piirkonna traditsiooni nimistusse kandma hakkas, oli tarvis ka allikas nimepidi üles tähendada. Siis leidis ta, et Vana Põrgukoopa allikas jääb praegusest veevõtu kohast veidi maad vasemale, aga kas uus veevõtukoht kannab sama nime või on sel allikal teine nimi, jäigi selgusetuks. Igatahes, kui nime pole, passiks rahvakalendri tähtpäeva auks uuele Maarja allikas. See sobituks ka kirikuga, mille viltune torn ülalt mäe otsast justkui maamärk silma paistab.

Karksi kihelkonna paastumaarjapäeva tähistamine sai vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud möödunud aastal. See tähendab, et seekord oli esimene, mil toimetati nii, nagu pärandis seisab.

„Eks igal pool tehakse seda veidi omamoodi, aga siin on näiteks laulud erilised, mida mujal ette ei kanta, ja naised räägivad ju mulgi keeles,” ütles ülestähendaja.

Kui vaadata vana kirjandust, siis söödigi suuri ülepannikooke ja mida suurem kook, seda suuremad kapsad kasvavad.

Kui hommikustest tegevustest rääkida, siis need kõik kannavad üldises rahvatraditsioonis kindlat tähendust. Lintide sidumisest ja silmade pesemisest oli juba juttu kui iidsest tavast. Pannkoogiteo kohta lausus Kannistu, et ka see pole mingi stiliseeritud variant maarjapäevast. „Kui vaadata vana kirjandust, siis söödigi suuri ülepannikooke ja mida suurem kook, seda suuremad kapsad kasvavad,” lausus ta. Kapsaste kasvuga on seotud ka lõnga kerimine, mida Karksi kandi naised on samuti varemalt hommikuvalges teinud. Õhtuse kõrtsimineku asemel oli naistel ligi võetud aga promillita punane märjuke juba hommikul, mida siis punapõsksete tarbeks mekkida võis.

„No eks ta kaasaegsemaks on ikka läinud,” tõdes kultuurikeskuse juhataja ja lisas, et paastumaarjapäeval valitses ju vanasti naistele töökeeld. Selle rikkumine pidavat kaasa tooma ebameeldivusi, soovimatute putukate ja loomade sigimist ning tööde jätku kadumist. Siiski tänapäeval oleks taolist traditsiooni järgida raske, kui just rahvakalendripäev ei lange kokku puhkepäevaga. „Palgatöötaja kindlasti ei saa puhkepäeva lubada, eraettevõtja võib olla veel,” lausus ta. Nii pidi nii mõnigi kohalolnutest hommiku edenedes ruttama koju last kooli saatma või töiste tegemiste kallale asuma.

Teistele, kel aega rohkem, on pärast silmnäo pesemist tavaks ühisesse hommikulauda istuda ja teadjanaist kuulata. Mullu kõnelenud teadjanaine loodusest, veel varem aga regilauludest ja pillilugudest, samuti sellestsamast rahvakalendri päevast. Tänavu oli rääkima kutsutud Piret Leskova, kes on viimasel ajal rohkesti kandnud Mulgimaa pärandit Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Sealt saab nüüd lugeda kohaliku kadri- ja mardipäeva kohta, aga ka kõiksugustest mulgi toitudest. Nii on kõik seesugune ka järeltulevatele põlvedele teada, mida ja kuidas tolles piirkonnas tehti.

„See hoiab teadmisi ja tavasid au sees, just nagu kunagi ennevanasti käidi külast külla ja kirjutati üles luuletusi, vanasõnu ja pärimusi. Kui on kirja pandud, siis on väiksem tõenäosus, et see ära kaob,” ütles Leskova.