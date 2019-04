Jahimees: lindude kadumises pole süüdi ainult metsamehed

Üks lindude kadumise põhjus on väikekiskjate poolt tehtav kahju. Kiskjate hulk kasvab aastast aastasse aina enam, sest jahimeestel puudub huvi väikekiskjaid piisaval arvul küttida ning seetõttu on looduslik tasakaal paigast nihkunud.

Siin on oma roll ka metsade ulatuslikul raiumisel ja niitude ning märgalade kinnikasvamisel, mis on lindude pesitsusalasid kahandanud. Mida väiksemale alale linnud peavad pesitsema asuma, seda lihtsam on kogenud metsnugisel, rebasel ja šaakalil lindude pesitsuspaigad läbi käia.