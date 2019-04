Võõrliikide sissetung veekogudesse tekitab muret

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialisti Reet Ulmi sõnul näitab ülevaade, et tähelepanu vajavateks veemajandusprobleemideks on kujunemas võõrliikide sissetung ja toitained hajukoormusest.

„Invasiivsete võõrliikide tõttu on vee-elustik kahjustunud Peipsi järves ja Emajõe alam- ja keskjooksul, kus järjest enam domineerib rändvähk. Rannikuvees levib mudakrabi, kes on arvatavasti siia jõudnud laevade ballastveega,“ lausus Ulm.

Positiivse poole pealt on viimastel aastatel aga oluliselt vähenenud fosforikoormus veekogudele ja kalade liikumiseks on avatud suur hulk paise.

Tänaseks on Euroopa Ühtekuuluvusfondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi toetuste abil tekitatud kalade rändevõimalused ligi sajal paisul. Nendest 22 juhul on pais likvideeritud, 69 paisule on kalade läbipääsu tagamiseks rajatud looduslähedane kalapääs ning 9 paisule on rajatud tehislik kalapääs.