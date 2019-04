Eesti esimest kogukonnaäppi saab tänasest alla laadida

Rakendus võimaldab kiirelt elanikele edastada ka olulist infot eriolukordadest – kui näiteks Hiiumaale on antud tormihoiatus või praamide väljumine on häiritud. Äpiomanik saab uudise kohta kohe ka kiirteavituse, kui on rakenduse selliselt seadistanud. Samuti võimaldab äpp teateid välja saata ka kindlale sihtrühmale, näiteks asukohast lähtuvalt. Seega, kui Pühalepa osavallas on vallamaja planeeritud elektrikatkestuse tõttu suletud, nagu juhtus veebruaris, on võimalik see teave suunata just selle piirkonna elanikele.