Keevitusseade Fronius TransSteel 2200 – profitööriist kasutamiseks töökojas ja objektil

Tegemist on Froniuse esimese ühefaasilise inverteriga, mis ühendab ühes seadmes MMA, MIG / MAG ja TIG keevitusprotsessid. TransSteel 2200-le on iseloomulik seadme läbimõeldud disain, kasutusmugavus, vastupidav korpus ja kõrge töökindlus. Vaid 15,5 kg kaalu juures on see üks kergeim turul saadavalolevatest vastavatest seadmetest. Hiljuti pälvis TransSteel 2200 kaks olulist disainiauhinda – Red Dot Award ja Plus X Award.