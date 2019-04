Mai lõpus avavad toidutööstused huvilistele oma uksed

„Et inimesed näeksid ka toodangu köögipoolt ning õpiksid toitu rohkem väärtustama, tuleb neile näidata, milline töö toidutootmise taga tegelikult on. Samuti suurendab see tarbijate usaldust toidu kvaliteedi ja ohutuse vastu. Seetõttu loodan, et üle Eesti leidub palju missioonitundega toidutootjaid, kes on valmis oma uksed avatud toidutööstuste nädala raames külalistele avama,“ lisas ütles maaeluminister Tarmo Tamm.