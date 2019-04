Parima metsamajandaja selgub augustis

Eesti parim metsamajandaja kuulutatakse välja Eesti metsa pidupäeval 24. augustil Rakveres, kui tähistatakse kogu pere metsapäeva. Selle aasta konkursile saab kandidatuuri üles seada 10. maini.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Mikk Linki sõnul ei ole Eestis ilmselt kedagi, kes ei teaks mõnd metsaomanikku. Seepärast on oluline neid inimesi ja organisatsioone tunnustada ja toetada. "Eesti erametsaomanike tegevus muutub iga aastaga teadlikumaks, vastutustundlikumaks ja eesmärgipärasemaks. Kõik mõistavad, et mets ei ole oluline mitte ainult täna, vaid ka homme ja saja aasta pärast,“ ütles Link.

"Aasta parima metsamajandaja otsimine on igal aastal põnev, sest pühendunud metsaomanikke on tuhandeid ja neist igaühel oma lähenemine. Mõne jaoks on mets osa igapäevasest majandustegevusest, teisele koht, kus uutele põlvedele metsataimi õpetada. Vastutustundlik metsamajandamine on oluline neile kõigile.“

Meie konkursil pole vahet, kas sul on metsa 3 või 3000 hektarit. Kõik on oodatud.

Konkursi kulminatsioon on 24. augustil toimuv kogu pere metsapäev, mille eesmärk on tuua kokku metsamajandajad, oma tegevuses metsaga põimunud ettevõtted ja organisatsioonid ning kõik, kellel metsa vastu huvi on.

Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun julgustab metsaomanikke enda kandidatuuri üles seadma ning ärgitab tublidest metsamajandajatest teada andma ka metsaühistuid, eraisikuid ja kõiki teisi.

"Eestis on arvukalt inimesi, kelle metsaomand on mõne hektari suurune, kuid kes suhtuvad sellesse hoole ja armastusega ning on teistele eeskujuks. Meie konkursil pole vahet, kas sul on metsa 3 või 3000 hektarit. Kõik on oodatud!“ lausus Aun.

Konkursil hinnatakse kandidaatide viimaste aastate metsamajanduslikke töid ja muid metsa erinevate väärtustega seotud tegevusi.

Arvesse võetakse ka metsaomanike põhimõtteid ja väärtushinnanguid metsade majandamisel, panustamist kogukonna ja maaelu arengusse ning traditsioonide hoidmisse.

Kandideerimiseks tuleb hiljemalt 10. maiks täita ankeet Eesti Erametsaliidu kodulehel.