Algas rahvahääletus viimase 25 aasta parima toiduaine leidmiseks

„Kui muidu tunnustatakse konkursil just uusi tooteid, siis 25. sünnipäeva puhul on kohane vaadata tagasi ka konkursi ajaloole ja juba tunnustuse saanud toitudele ja jookidele. Grand Prix´eripreemiaga toome esile toiduaineid, mis on omal ajal auhinna saanud oma innovaatilisuse eest, kuid on ajahambale vastu pidanud ja troonivad endiselt eestlaste lemmikute tabeleid,“ kommenteeris Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

„Grand Prix´ tunnustust vääriva toote valimisel anname esmase valiku rahvale, et selgitada välja, millised tooted tarbijatele kõige südamelähedasemad on. Toiduliidu juhtkogus aga teevad lõpliku otsuse inimesed, kes on toiduainetööstuse igapäevatööga seotud ning oskavad hinnata seda suurt panust, mis on toote pikaajalise edu ja kvaliteedi hoidmise nimel tehtud,“ kommenteeris Potisepp.