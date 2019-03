Riik käsib Põltsamaa roosiaia maatasa teha

Enamus roosisõpru mäletab veel viie aasta tagust sarnast saagat riigile kuuluva 1000 ruutmeetrise maatüki pärast. „Toona lahenes probleem tänu meediakajastusele, üldsuse väga suurele pahameelele ning Keskkonnaministeeriumi mõistlikule otsusele, et maatükil kasvab muljetavaldav, ca sajast vanast pargiroosi sordist koosnev roosikollektsioon, mis omab tähtsust loodushoiu ja loodushariduse seisukohalt lähtudes,” meenutab Orasi. „Riik sõlmis meiega viieaastase tähtajaga reaalservituudi lepingu. Samal ajal kutsus Maa–amet kokku ühise laua taha riigi esindaja, Põltsamaa vallavanema ja minu, et arutada, kuidas olukord pikemas perspektiivis mõistlikult lahendada. Põltsamaa vallavanem pakkus, et vald taotleb riigilt maa tagasi valla omandusse ja saab edasi nimetada selle maatüki rohealaks ja anda avalikku kasutusse ilma, et peaks sealt roosipõõsad likvideerima. Lahendus tundus mulle väga mõistlik ja jäin asjade edasist kulgu ootama. Tänaseks siis viis aastat nagu niuhti möödunud, vahetunud on keskkonnaminister, vallavanem ja ilmselt ka Maa–ameti ametnik ja kõik algab uuesti otsast peale, sest ega uued ametnikud ju peagi teadma, milles nende eelkäijad kokku leppisid.”