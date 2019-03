Tänavu saab taotleda 33 erinevat maaelu arengutoetust

„Kuna arengukava rakendamise periood läheneb lõpule, oleme pidanud piirama mitut toetusskeemi. Näiteks ei ole määruse kohaselt keskkonnasõbraliku majandamise toetusskeemiga enam 2019. aastal võimalik liituda, küll aga on olemasoleva kohustusega taotlejatel võimalik veel oma kohustusealust pinda suurendada,“ sõnas Tamm.

Uutest toetustest on võimalik 2019. aastal taotleda riskijuhtimise meetme raames põllumajanduskindlustustoetust, mille rakendusmääruse eelnõu on praegu kooskõlastusringil eelnõude infosüsteemis. Samuti saab sellest aastast taotleda põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavades osalemise toetust.

Määruse kohaselt on tänavu võimalik mahepõllumajanduse toetuse puhul võtta uusi kohustusi ning juba kehtivate kohustuste puhul suurendada kohustusealust pinda. Mahepõllumajanduse toetuse käesoleva aasta taotlusvooru eelarveks on ette nähtud 20 miljonit eurot, et kõiki esitatavaid taotlusi oleks võimalik rahuldada maksimaalses võimalikus mahus. Ettevõtte mahedaks tunnustamise taotlusi saab põllumajandusametile esitada kuni 10. aprillini.