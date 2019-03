Valitsus plaanib kaotada mõdu kangusele seatud piirid

Kangema mõdu tootmise võimaldamine tagab turu ka tooraine tootjatele ehk Eesti mee tootjatele. Mesi on mõdu valmistamisel põhiliseks koostiseks. Kuna kangemale mõdule on esmajoones mujal EL-is olemas suurem turg, võimaldaks muudatus suurendada ka mõdu eksporti.

Kehtivas määruses on sätestatud, et muuks alkohoolseks joogiks loetakse ka mõdu, mis on kääritatud meejook ja mille etanoolisisaldus on 1,2–5 mahuprotsenti. EL-i õigusaktides on enamasti sätestatud, et mõdu loetakse muuks kääritatud alkohoolseks joogiks, kuid ei ole piiratud selle etanoolisisaldust.