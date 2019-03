Talupidajate keskliit lõi rändlindude ja šaakalite tekitatud kahjude registreerimiseks rakenduse

"Lõime selle tarbeks koduleheküljele spetsiaalse rakenduse, mille abil on talupidajatel mugav nii kiskjate kui ka rändlindude kahjud registreerida“ ütles Ats. „Siiani lõid paljud käega ja nii ei tea me tänaseni, kui suure ulatusega tekitatud kahjud on. Loodame, et talunikud võtavad uue süsteemi omaks ja annavad senisest aktiivsemalt kahjudest teada."

ETKL-i nõuniku Jaanus Põldmaa sõnul on mõistlik saada ülevaade kahjudest. „Põllumajandus ei ole mitte ainult elustiil vaid ikkagi majandustegevus, millest maapered elatuvad,“ sõnas Põldmaa. „Me ei ole mitte kuidagi lindude loomade vastu, vaid oleme oma tegevuse poolt. See on normaalne, et linnud ja loomad tahavad süüa, küsimus on selles, kes kannab kahjud.“ lisas Põldmaa „Me ei ole nõus, et talupidaja peab kahjud üksi kandma samal ajal kui loodus on meie ühisvara.“