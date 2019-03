Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktoriks saab Andre Veskioja

„Suur tänu endisele direktorile Mati Koppelile tehtud töö eest. Rõõm on näha, et tema kingadesse astub niivõrd selge visiooni ja märkimisväärse teadmistepagasiga noormees nagu Andre Veskioja. Soovin talle kiiret sisseelamist Eesti Taimekasvatuse Instituudi töösse,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluministeeriumi asekantsler ja teadusnõukogu esimees Toomas Kevvai avaldas headmeelt, et uue direktori visioon organisatsiooni arendamisest ja kaasavast juhtimisest leidis kõikide teadusnõukogu liikmete heakskiidu.

"Loodame, et uus direktor panustab instituudi tervikarengusse, rahvusvahelisse koostöösse ning senisest veelgi tihedamasse koostöösse nii põllumajandussektoriga kui ka ülikoolidega,“ ütles Toomas Kevvai.

Tema sõnul on ministeerium astunud samme instituudi teadustöö rahastamise ja tehnilise baasi arendamise suunas. "On oluline, et nende täiendavate võimaluste baasil tõstab direktor instituudi töö tulemuslikkust ning selget tulemustele orienteeritust veelgi. Järgmisest aastast jõustub uus sordiaretuse programm, mis defineerib muuhulgas ETKI suunad selles valdkonnas. Teadusnõukogu tunnustab pikaajalise direktori Mati Koppelipanust instituudi arengusse.“