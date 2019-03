Marjakülmutaja: nõudlus vaarika ja kultuurmustika järele kasvab

Oksa enda kogemus näitab, et ilma pakendamise ja külmutamiseta ning vaid marju kasvatades poleks tema sõnul talu turul kestma jäänud. Marjamaa Talu külmutab tooteid just siis, kui turgudel on ületootmine, ja seni on see mudel nende kogemusel toimunud.

«Kui on kehv aasta, siis ei saa ühtegi marja müüa, kõik külmutame,» sõnas ta. Külmutatud marja järgi on nõudlus terve aasta jooksul ja kuigi müüakse ka värskel marja, siis näiteks mullu oli kehv mustika-aasta, mistõttu kogu saadud mustikasaak läks külmutamisele.

Oksa sõnul on külmutatud marjade seas turuliider endiselt maasikas, aga järjest enam soovitakse osta ka vaarikat ja kultuurmustikat.

Kui esialgu pakkus neid vaid paar kasvatajat, on neid praeguseks juurde tulnud, kuid neil peab olema kannatust ja vastupidavust, sest Oksa sõnul on tasuvusaeg ligi 9 aastat, mistõttu eelistatakse sageli maasikakasvatamist. «Ka valge sõstra järgi on tohutu nõudlus, aga keegi pole eriti kasvanud,» tõi ta näiteks

Marjavaldkonna eripära on ka see, et külmutatud toode ei tohi sügavkülmast lõppeda- 10% mullusest saagist peab olema varus, kuigi uus saak peale tulemas. «Külmkabrid peavad olema aasta ringi töös.»

Hetkel teeb Marjamaa Talu koostööd umbes paarikümne kasvatajaga, talu ise kasvatab marju umbes 30 hektaril.