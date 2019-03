PRIAle esitati mulluses vähem loomatoetuse taotlusi

„e-PRIA on märkimisväärselt hõlbustanud loomakasvatustoetuste taotluste esitamist ja menetlemist. Meil on hea meel, et meie kliendid on väga hästi omandanud e-PRIA kasutamise oskuse ja e-teenustele üleminek on end igati õigustanud,“ sõnas Ahti Bleive, PRIA peadirektori asetäitja.