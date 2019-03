Kutselised mesinikud asuvad meevõltsingute vastu võitlusse

Mesi on nii Euroopa Liidu meedirektiivi kui ka Eesti õigusaktide kohaselt looduslik magusaine, mida mesilased toodavad taimede nektarist ning taimedest toituvate putukate eritistest, seda kogudes ja neile omaselt muundades. Mesi on looduslik magusaine, mis sisaldab kindlaid suhkruid, mineraale, vitamiine ja ensüüme.

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing on koostöökutsed saatnud Eesti Kaupmeeste Liidule ning järgmistele jaekaubandusettevõtetele: ABC Supermarkets AS, Aldar Eesti OÜ, Coop Eesti Keskühistu, AS OG Elektra, Maxima Eesti OÜ, Rimi Foods Eesti AS ja Selver AS.