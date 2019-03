Põllumehed ennustasid kevadisel pööripäeval saagi suurust

Otseselt pööripäevaga on aga seotud ilmade ennustamine, eriti tuule järgi. Siin kehtib nagu teistegi pööripäevade puhul analoogiaprintsiip: pööripäeva ilm jääb püsima. “Kui kevade püeripääva üe külm, tuleb külm kevade.” Kui aga kevadisel pööripäeval on sula ilm, tuleb soe kevade.

Põllumeestele on ehk oluline eelmise sajandi esimestel kümnenditel kogutud rahvatarkus Saarde kihelkonnast: “Põllumehed panevad kevadist pööripäeva teraselt tähele. Kui enne kevadist pööripäeva alati vihma sadab, siis saada see kahjulikult mõjuma. On aga enne kevadist pööripäeva kuiv ja sadab pääle pööripäeva vihma, siis saada see hääd aastat põllumehele ette tähendama. Saada vilja ja heina rohkesti.”