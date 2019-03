Teraviljafoorumil kõneldi riskide maandamisest

2018. aasta sügisel jõuti saaks kiiresti koristatud, mistõttu külvati võrreldes varasema mahuga rohkem talivilja. Eenpalu sõnul on talvitumine läinud hästi ja kui suuremaid ilmaootamatusi kevadel ei tule, siis talverisk on tema sõnul peaaegu möödas.

Ennustusega on ta aga ettevaatlik. “Kui ma 2017. aasta sügisel ütlesin meestele, et peame vastu ja võtame saagi ega teist nii viletsat aastat ei tule, siis 2018 aasta tuli veel kohutavam,” sõnas ta.

Teraviljafoorumil kõneldi ka sellest, kas möödunud aasta on sundinud talunikke oma maad müüki panema, et toime tulle liisingute ja teiste kohustustega.

“Seda teemat puudutasime ka teravilja foorumil ja sellest rääkis Raul Rosenberg (Maaelu Edendamise Sihtasutusest – toim.) oma ettekandes, kui vaadata finatstulemusi kreeditori vaatenurgast, siis nende jaoks on esmatähtsad majandustulemused, mitte see, kui palju põllumehel on omandis likviidset tagatist,” on Eenpalu sõnul siiski vaja hinnata, et kui ikkagi raha ole ja pidevalt on ebaõnnestunud aastad, siis midagi oma põhivarast peab müüki panema.