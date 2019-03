Puidu ja puittoodete eksport kasvas 12%

Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on metsa- ja puidusektor Eesti majanduse üks tugitalasid. “Eesti kaubavahetuse puudujääk oli 2018. aastal 1,8 miljardit eurot – me impordime pea kahe miljardi euro väärtuses asju rohkem, kui ekspordime. Suurim ülejääk oli seejuures puidu ja puittoodete kaubavahetuses,” ilmestas Välja väliskaubandust.

“Metsa- ja puidusektor on valdkond, kus meil on välismaailmale palju rohkem pakkuda, kui neilt saada. Eesti puittooted on hinnatud üle maailma ja meie puidutööstus suudab pakkuda tipptasemel toodangut konkurentsivõimelise hinnaga, hoolimata kohati konkurentidest kõrgemast tooraine hinnast,” sõnas Välja.