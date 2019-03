Konverentsil vaetakse, kas loodusturismi lubad või piirata

„Kui eelmisel aastal vaatlesime loodusturismi hetkeseisu Eestis, on sel korral vajadus jõuda ühisele arusaamale, kas ja kuidas loodusturismi pakkumise maastikku reguleerida, seda eriti giidide ja reisijuhtide osas, et säiliks kvaliteet,“ rääkis konverentsi eestvedaja, loodusturismi lektor Marika Kose. Seetõttu on mitmed ettekanded suunatud loodusturismi pakkumise parendamisele.