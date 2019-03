Tarbijatele müüdi Eesti õuna sildi all välismaist ubinat

Pakendi märgistuse kohaselt on õunte tootja Aran PM OÜ ja nende päritolumaaks on Eestis. Ettevõtte esindaja ütluste kohaselt pärinevad õunad ettevõttest Mulgi õun OÜ. Järelevalve käigus tuvastati turustatavate sortide "Lobo"ja "Cortland" õuntes mitmete erinevate taimekaitsevahendite jääke, mille kasutamine Eestis ei ole lubatud. Toiduohutuse nõudeid eiratud ei ole.

Mulgi õun OÜ aia kohapealse kontrolli käigus õuntes taimekaitsevahendite jääke tuvastatud ei ole. Seega viitavad analüüsitulemused, et õunad on pärit muudest kasvukohtadest, suurima tõenäosusega riikidest, kus laboris tuvastatud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine on lubatud. Laborianalüüsid teostas Põllumajandusuuringute Keskus.