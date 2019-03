„Maamess on töötegemise koht!”

Heameelt teeb, et ka loomakasvatajad on leidnud tee Maamessile ning tegeletakse tõugude tutvustamise ja propageerimisega. Kuigi Maamess on mõeldud spetsialistile, on sel ikkagi olemas maaelu tutvustav pool.

Kas juhtub, et Maamessil väljas olnud traktor sõidab pärast üritust uude koju?

Kikkul: Kindlasti! Teemade valik on põhjalik, saab tutvuda paljude toodetega ja korraga samas kohas. Kui otsid näiteks külvikut, saad paarisajameetrise vahega tutvuda viie eri firma masinaga. Väga ajasäästlik! On tehinguid, mis algavad siit või mis viiakse siin lõpuni. On tehnikat, mille suhtes on varem käed löödud ja uus omanik saab oma masina kätte Maamessil.

Urbel: Kliendisuhte hoidmiseks on Maamess väga hea koht. Siit saab põllumees head nõu, kuidas tehnikat hoida, ja teadmisi, milliseid uusi võimalusi tehnika pakub.

Nii et põllumehe jaoks on Maamess endiselt üritus, mille jaoks ta kiirel kevadel aega leiab?

Urbel: Messikülastamise aja ta leiab. Näitame ka aianduse ja talutoidu poolt, siin on palju vaadata ka mittepõllumehel, kuid põhiline on ikkagi tehnika. Samas neid on meie arvates mõistlik just koos näidata, sest traktorid on ju tarvilikud sellesama toidu tootmiseks. Uudistamist on siin tundideks, kui mitte päevadeks.

Mis Maamessi ajal linnas toimub?

Urbel: Traditsiooniliselt oleme kuulutanud Maamessi nädala Maanädalaks ja näidanud linnarahvale kesklinnas näiteks traktoreid. Eelmisel aastal tegime traktorite paraadi ja kindlasti avame tänavugi Maanädala silmapaistvalt. Veel on traditsioon, et Maanädalaks küsime linnapealt võimu sümboolselt nädala lõpuni enda kätte. Maanädalaga anname teada, et Maamess on toimumas ja et linnas võivad olla ummikud, sest üritus on tõesti suur.

Kui palju sõltub Maamessi edu ja rahvarohkus ilmast?

Kikkul: Ilma on võimatu ette ennustada. Läbi aastate oleme Maamessil näinud kõike – vihma, rahet ja lund, kuid ka päikeselist kevadilma. Ettevõtjad ütlevad hoopis, et mida kehvem ilm, seda kvaliteetsem külastaja tuleb. Kui ilm on väga ilus, siis kiputakse kodus põllul midagi tegema, aga kui on sant ilm, tullakse messile. Kõigil on olemas vihmariided ja põllumees on igasuguse ilmaga harjunud. Meie ei karda, et ilm meie üritust mõjutaks. Meelelahutusüritusel on olulised soojakraadid ja päikesepaiste, kuid Maamess on tegelikult töötegemise koht, mitte grillifestival.

Kui palju inimesi on Maamessi korraldamisega seotud?

Kikkul: Oleme koostanud tööde loetelu, mis on vaja ära teha. Praegu on töid 181 ja nimekiri pikeneb kogu aeg. Messi kallal toimetab iga päev 15 inimest, kuid messi ajaks võtame hulga abitööjõudu juurde: platside hooldus, turvateenus, toitlustamine, liikluskorraldus. Töötajaid on üle 100.

Teil on õue peal suur palgivirn. Milleks?