Aretuskeskus aitab kiirendada Eestisse sobivate sortite aretamist

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel sõnas, et valmivast hoonest võidavad nii töötajad, kellel saavad olema senisest tunduvalt paremad, kaasaegsed töötingimused, instituut, kellel tööde korraldamine on ühtses hoones lihtsam ja odavam.

Uues aretuskeskuses on koos nii kuivati, ladu kui ka laborid. Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks on toetada põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.

Riigi Kinnisvara AS, Ehitustrust AS ja OÜ Tallina Ehitustrust sõlmisid ehituslepingu Eesti Taimekasvatuse Instituudi teraviljade aretuskeskuse ehitamiseks Jõgevamaale. Teraviljade aretuskeskuse ehitustööde maksumuseks on ligikaudu 1,8 miljonit eurot, hoone on projekteerinud BOA OÜ arhitektid.