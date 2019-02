Euroopa Liit tõstis kriisi ajal talunikele lubatava abi ülemmäära 25 000 euroni

Praegu võivad valitsused kriisi ajal maksta toetust 15 000 eurot põllumehe kohta ja nüüd tõstetakse see 25 000 euroni, ütles Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Phil Hogan reedel.

"Meil on viimasest mitmest aastast palju näiteid, kus tundsime, et riigiabi reeglid ei ole piisavalt helded, et aidata liikmesriikidel aeg-ajalt oma riigis esinevaid kriise lahendada," ütles volinik uudisteagentuurile AFP.