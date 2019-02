Parima karjakasvataja tiitlitega tunnustatakse Rapla- ja Valgamaa talunikke

Täna, 20.veebruaril kell 13 toimub maaeluministeeriumis Eest Vabariigi aastapäevale pühendatud aktus, kus maaeluminister Tarmo Tamm annab üle ministeeriumi teenetemärgid ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenbergkuulutab välja 2018. aasta parima piimakarja- ja lihaveisekarjakasvataja.

Aunimetuse parim piimakarjakasvataja 2018 saaja on Siim Riisenberg Kehtna Mõisa osaühingust. Raplamaal asuvas Kehtna Mõisa OÜ piimakarjas on aastalehmi 591, keskmine piimatoodang lehma kohta 10 502 kg ja piima somaatiliste rakkude arv 204 tuhat. Siim Riisenberg on Kehtna Mõisas tegutsenud juba ligi 17 aastat, viimased kaks aastat on ta täitnud tegevjuhi ülesandeid. 2018. aastal valmis Kehtna Mõisa OÜl uus farmikompleks.

Aunimetuse parim lihaveisekarjakasvataja 2018 saajad on Tiina ja Ivo Tomson, kes esindavad Vilsi Anguse kaubamärki. Valgamaal tegutsevad Tomsonid alustasid aberdiin-anguse tõugu lihaveiste kasvatamist seitse aastat tagasi, täna on Vilsi Anguse karjas 104 veist, keda kasvatatakse mahepõllumajandusereegleid jälgides. Veisekasvatusega alustamise hetkest on Vilsi Angus pühendunud parima aretusfarmi loomisele, mille peamiseks eelduseks on olnud geenipuhaste tõupullide ja nende geneetilise materjali soetamine.

Mõlema aunimetuse saaja tootmine on eeskujulik ja nad paistavad silma julgusega investeerida tulevikku.

„Edukate loomakasvatusettevõtete eesotsas on üha rohkem noori põllumehi, kes on pereliikmed ja jätkavad oma vanemate alustatud tööd, või siis uued tulijad, kes on investeerinud esivanemate maadele, et seal põllumajandusettevõtlusega alustada,“ ütles MES juhatuse liige Raul Rosenberg ning lisas 2018. aasta aunimetuse pälvinute kohta: „Mõlema aunimetuse saaja tootmine on eeskujulik ja nad paistavad silma julgusega investeerida tulevikku.“

Maaelu Edendamise Sihtasutuse algatusel antakse parima piimakarjakasvataja aunimetust välja juba 19. korda ja parimat lihaveisekarjakasvataja aunimestust 13. korda järjest.