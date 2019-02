Luksemburgis on seakatku levitamise tõttu vahistatud neli isikut

Juhtumit uurib Luksemburgi prokuratuur, kes teatas möödunud nädalal nelja kahtlusaluse vahistamisest. Katku levitamises on kahtlusalustena kinni peetud neli isikut, nende seas Belgia loodus- ja metsandusameti SPW töötaja, tema poeg ning kaks jahimeest.

Siiani levivad kuuldused, et SPW ametnik on lasknud Ida-Euroopast Belgiasse tuua seakatku nakatunud metssea. Belgia ja Luksemburgi riigipiiril on veebruari esimesel nädalal tuvastatud hulganisti uusi seakatku juhtumeid, sealsetelt aladel leiti üle 50 tauditunnustega isendi.