Rekordlehma toodangust saab valmistada 2 tonni juustu

Kõljala POÜ juhatja Tõnu Post märkis, et keskmiselt 60-70 kg päevalüpsiga neljanda laktatsiooni lehm on väga hea välimusega. Ta on kogu aeg olnud tippsöötmisgrupis ega ole saanud suures karjas eritähelepanu. Tõnu Postil on hea meel, et lehm on taas tiine ja loodetakse järgmisel poegimisel saada lehmjärglane. Seni on kõik Mille vasikad olnud pullid.