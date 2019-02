Karuputke tõrjutakse sel aastal rohkem kui 2000 hektaril

„Soovime, et putkede väljakaevamine kui kõige tulemuslikum tõrjemeetod asendaks igal võimalusel herbitsiidide kasutamist. Ka seni oleme putki kaevanud veekaitsevööndis ja mahealadel, kus herbitsiide ei tohi kasutada. Ent tänavu tellitakse kaevamist ka teistel aladel, kus koloonia on juba oluliselt nõrgendatud ja pinnas soosib kaevamist,“ selgitas Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk.

Hiid- ja Sosnovski karuputkede tõrjet on Eestis korraldatud juba üle kümne aasta, kuna tegu on nii loodusele kui ka inimesele ohtlike võõrliikidega. Taimed on kantud Euroopa Liidu tähtsusega võõrliikide nimekirja, mis tähendab, et nende kasvatamine ja igasugune tegevus või ka tegevusetus, mille tulemusena taim võiks levida, on keelatud ja karistatav.