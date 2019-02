Suurimad toetusmaksed läksid mullu Viljandi- ja Pärnumaale

"Tootjatel oli möödunud aasta mõnevõrra keerukas, aga väljamaksete rekordiline suurus näitab, et põllupidajad ja loomakasvatajad tulevad toime ja edenevad sellest hoolimata. Rekordiliste maksete üle tasub kindlasti rõõmustada, ent investeeringute vajadus põllumajanduses ja toiduainetetööstuses on jätkuvalt väga suur. Loodan, et varasemad väljamaksed aitasid kaasa maaharijate ilmastikuoludest tulenevate murede lahendamisele,“ sõnas PRIA peadirektor Jaan Kallas.