Eesti toidutootjad tutvustavad end mainekas Berliini kaubamajas

Eesti tooted KaDeWe nädalatele valis kaubamaja ise. Selle tarbeks esitati neile ca 160 toodet 38 Eesti ettevõttelt.

Kaubamaja valis välja tooted 25 ettevõttelt: Aablu OÜ Kolk Brewery, Amoor OÜ, Artisan Honey OÜ, Balsnack International Holding AS, Chocolala OÜ, City Cider OÜ, Freezedry OÜ, Haage Joogid OÜ, Heimtal Spirits OÜ, Jaanihanso OÜ, Linnamäe Lihatööstus AS, Liviko AS, Moe OÜ, Ecomari/Mooncat Consulting OÜ, Nordic Honey OÜ, Orkla Eesti AS, Peenjoogivabrik Nudist OÜ, Põhjala Brewing AS, Rõngu Mahl AS, Saaremaa Piimatööstus AS, Saku Õlletehas AS, SirLoin OÜ, Tanker OÜ, Valio Eesti AS, Õllenaut OÜ.