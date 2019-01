Euroopa Kontrollikoja auditi kohaselt vastab Eesti õhukvaliteet nõuete

Koostööauditist selgus, et 15 auditis osalenud riigi näitajad oma maa välisõhu kvaliteedi kohta erinevad suuresti. Skaala ühes otsas oli Eesti, kelle välisõhu kvaliteet on vastavuses kõigi asjakohaste nõuetega. Teises otsas olid riigid, kelle Euroopa Komisjon on hiljuti kaevanud Euroopa Kohtusse seoses sellega, et nad ei suuda jätkuvalt järgida välisõhu saasteainete piir- ja sihtväärtusi.