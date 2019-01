Keskkonnatoetused jõuavad PRIA klientideni sel aastal varem

„Sarnaselt eelnevatelegi aastatele ei oota PRIA määrustes toodud tähtaja saabumist, vaid eesmärk on toetusraha toimetada taotlejateni pärast nõuetekohaseid kontrolle võimalikult vara, ning seda eesmärki me ka täidame,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.

Toetuste määramise tähtajad on kehtestatud meetmete määrustes, käimasoleva perioodi kõigil meetmetel on selleks 10. veebruar. Allolevas tabelis on näha ajad, millal PRIA on alustanud väljamaksete tegemist meetmete lõikes. Andmed toetuste saajate ja toetusteks määratud summade kohta selguvad pärast kõikide otsuste kinnitamist.