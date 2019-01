Eesti Pank: sularaha kättesaadavus maapiirkondades on paranenud

Suuremaid summasid võetakse Soosalu sõnul automaadist välja sellepärast, et sularahaautomaate on vähem ja kaupade ja teenuste hinnad on aastatega tõusnud.

Alates 2011. aastast, kui euro kasutusele võeti, on Eesti elanikud kaardiga maksnud suuremaid summasid, kui nad on automaadist välja võtnud. Kaardimakseid tegi keskmine elanik möödunud aastal 322 euro eest kuus.

"Euroopa Keskpanga statistika põhjal võib öelda, et kõikides Euroopa riikides teevad elanikud kaardimakseid sagedamini, kui sularaha automaadist välja võtavad. Riikide vahel on erinevused suured – Portugali ja Ühendkuningriigi elanikud võtavad automaadist sularaha välja üle 3 korra kuus, taanlased ja rootslased aga päris iga kuu automaadi juurde ei jõuagi. See-eest tehakse neil elaniku kohta Euroopas kõige rohkem kaardimakseid," märkis Soosalu.

Summasid võrreldes on pilt märksa kirjum. Pooltes Euroopa riikides makstakse kaardiga suuremaid summasid, kui sularaha automaadist välja võetakse. Kõige suurem kontrast on Rootsis ja Taanis, kus see vahe on enam kui kaheksakordne. Kaardiga makstud summad on Soosalu sõnul ka Eestis automaadist välja võetud summadest suuremad – iga väljavõetud euro kohta makstakse 1,5 eurot pangakaardiga.