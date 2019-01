Valitsus toetab põllumeestele ebasoodsate ilmaolude kindlaks tegemist

Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise eelnõu on välja töötatud seoses vajadusega sätestada volitusnorm valitsusele, et kinnitada korraldusega sellise olukorra esinemine, mille puhul ilmaolud võivad tekitada olulist kahju põllumajandustootjate majandustegevusele ehk kuulutada välja erakorraline olukord, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et viimastel aastatel on sagenenud ilmaolud, mis on pikaajalistele vaatlusandmetele tuginedes olulisel määral erinevad tavapärastest ilmastikutingimustest. Näiteks oli 2017. aasta vegetatsiooniperioodi algus tavapärasest jahedam ja seetõttu lükkus ka koristusperiood hilisemaks. Koristusperiood oli aga vihmane ning paljudel põllumajandusettevõtjatel jäi saak koristamata või olid koristusjärgsed kulud oluliselt kõrgemad tavapärase aastaga võrreldes. 2018. aasta kevad ja suvi olid väga kuivad ja põuased, mis kahandasid põllukultuuride saaki prognoosi kohaselt ligi 30 protsenti.