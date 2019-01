Lambakasvatust pidurdavad liha odav hind ja šaakalid

Lammaste arvu kasv eeldab aga mitme mure lahendamist: praegune kogus ja ebaühtlane lambaliha kvaliteet ei taga piisavat kasumit ja eriti just rannikualadel teevad takistamatut mõrtsukatööd šaakalid.

Tasuvus piiripealne

Novembris tähistas Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit 90. sünnipäeva rahvusvahelise seminariga. Liidu juhatuse esimehe Urmas Aava kinnitusel jääb meie lambakasvatuse kuldaeg eelmisse iseseisvusperioodi. 1930. aastate alguses loendati Eestis 570 000 lammast, okupatsiooniaastate kohta Aaval kindlaid andmeid ei ole, aga kui 1990ndate alguses oli Eestis umbes 142 000, siis 1998. aastal vaid 30 00 lammast. „Turustamisel tuli sein ette, majanduslikult ei tasunud lambakasvatus enam ära,” põhjendab Aava.

Paljuski tänu Euroopa Liidu toetustele on lambapidamine Eestis siiski uut hoogu saanud ja praegu võib meie põhikarja suuruseks lugeda umbes 80 000 lammast. Arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena.

„2017. aastal tapeti Eesti tapamajades umbes 4000, ekspordiks läks 10 000 lammast ja siis on paarkümmend tuhat looma, kes süüakse ära omaniku pere ja sõprade poolt, otseturustuse kanal on väga tähtis, igal lambalihaarmastajal on mõni tuttav kasvataja, kellelt liha saab,” ei tee Aava saladust. 2017. aastal toodi Eestisse sisse 275 tonni lambaliha, sellest 60 rändas siit edasi.

„200 tonni tuuakse sisse ja samas suurusjärgus viiakse eluslammastena välja. Enamasti müüakse Eestis kasvanud lambad Euroopa Liidu riikidesse peamiselt ramadaani ajaks. Eksport toimub nelja kogumiskeskuse kaudu, kus hinnad on sisuliselt samad, keskmine eluskaalu kilo hind jääb kahe euro kanti.

Probleem on, et nõutumad tükid suudaksime restoranidele üsna lihtsalt ja hea hinnaga ära müüa, aga mida teha ülejäänud vähem nõutud lihaga? Restoranid tahavad kindlat kogust kindla aja tagant, aga lammast ei saa jupi kaupa lõikuda ja müüa ainult nõutumaid palasid. Näiteks öeldakse meile, et tulekul on restoranide nädal, paluks meile sada lambakaela, aga kasvatajal on ju vaja kogu lambast lahti saada.”

Enamasti peetaksegi tänapäeval lambaid liha pärast, ka aretustöös on esiplaanil lihatõud. Villalambaid kasvatavad need, kes teevad ise käsitööd, on ka mõned piimalammaste kasvatajad.

Aava hinnangul on Eesti lambakasvatuse maht liiga väike ja liha kvaliteet ebaühtlane. „Kui suudaksime kvaliteetset talleliha toota vajalikus koguses, saaksime seda müüa Türki ja araabia maadesse, kus hind on märksa kõrgem, turu mõttes tasub püüelda just Euroopa Liidust väljapoole. Ilma toetusteta oleks praegu tasuvus piiripealne. Meie eelis on mahedalt kasvatatud liha, mida on 60 protsenti kogumahust.”

Aava tõdebki, et Eesti lambakasvatuse areng sõltub kõige rohkem liha eest saadavast hinnast. Kui lambakasvatajad ei hakka saama õiglast hinda, tekib lähiaastatel taandareng. „Ühtlase kvaliteedi seisukohalt on tähtis aretustöö, et oleks aru saada, mis tõuga tegu on, ja teada, millised on liha omadused.”