Sel jahihooajal on kütitud 30 hunti

3. jaanuari seisuga on Pärnumaal kütitud enim – kuus hunti, kellest neli on kütitud eriloa alusel, vahendab Eesti Jahimeeste Selts .

Lisaks on Järvamaal kütitud viis, Tartu- ja Raplamaal kolm hunti. Ka Läänemaal on jahimehed küttinud tänavu kolm hunti, nendest kaks aga eriloa alusel. Harju-, Valga-, Ida-Viru-, Lääne-Virumaal on tänavu kütitud kaks hunti.