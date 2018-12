Fenkol toetab söömisralli ajal seedimist

Fenkolit on maitsetaimena kasutatud läbi aegade kala- ja liharoogade maitsestamiseks, selle pikk ajalugu ulatub tagasi vanade kreeklaste, roomlaste ja isegi hiinlasteni. Lisaks põnevale maitsele on fenkolil hulk tervisele kasulikke omadusi.

Salatifenkol ehk mugulfenkol on kerge aniisimaitsega mugulakujuline köögivili, mida armastatakse eriti Itaalias. Mugula külge kasvavaid õrnu lehti saab kasutada maitseürdina, seemneid tervelt või jahvatatult küpsetistes. Fenkol on tuntud likööride ja aperitiivide maitsestaja.

Võrsemugul sisaldab suhkruid, tärklist, valke, mineraalainetest kaltsiumi-, kaaliumi-, fosfori- ja rauasooli, vitamiinidest provitamiini A, B 1 -, B 2 -, C- ja E-vitamiini. Viljad ja lehed sisaldavad eeterlikke õlisid, rasvõli, valkaineid ja veidi suhkrut.

Kogu taimel on tänu eeterlike õlide sisaldusele aniisi meenutav maitse, fenkolit kas armastatakse või vihatakse, külmaks ei jäta see kedagi. Tarvitage toorest võrsemugulat ja noori lehevarsi salatites (sobib hästi näiteks peedi, porgandi, kurgi ja tomati juurde) ja toortoitudes või siis hoopis puuviljasalatis koos õunte, pirnide, apelsinide, kiivide, avokaado või muu suupärasega.

Peeneks hakitud roheline on väga hea lisand liha- ja kalaroogade, kastmete, võiete, majoneesi juurde. Seemned sobivad suurepäraselt köömnete asemel toitude hapendamisel ja soolamisel.

Seedimise kergendamiseks lisage seemneid toidule või jooge paar korda päevas neist valmistatud teed. On hea diureetikum – jooge regulaarselt fenkoliteed, et väljutada kehast üleliigne vedelik. Fenkol kiirendab seedimist ja põletab rasvasid, võib vähendada soolevähi riski, kuna aitab sooltest kantserogeenseid aineid välja viia.

Fenkolit valides tuleb meeles pidada, et varred oleksid tihedalt kõrvuti, mitte laiali vajunud. Varred ja sulgjad lehed olgu erkrohelised. Kodus hoiustage fenkolit külmkapi köögiviljasahtlis kuni üks nädal. Kindlasti tuleb arvestada, et seistes apteegitilli maitse halveneb ja aroom väheneb. Seepärast on fenkolit mõttekas süüa kohe pärast kojutoomist.