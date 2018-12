Eesti liitus kliimasõbraliku metsanduse deklaratsiooniga

"Metsarohke Eesti jaoks on deklaratsiooniga liitumine väga oluline. Kliimamuutuste mõju vähendamisel ja sellega kohanemisel oleme astunud uude ajastusse, kus metsal on märkimisväärne roll," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler pressiteate vahendusel.

"Mets on süsiniku siduja ja talletaja. Seejuures ei tohi tähelepanuta jätta metsade endi haavatavust kliimamuutustele. Kliimapoliitika peab tagama selle, et süsihappegaasi paiskuks õhku vähem ning oleks tagatud metsade maksimaalne vastupanuvõimekus kliimamuutuste mõjudele," rõhutas Kiisler.

"Eesti on rangelt kaitstavate metsade pindala osakaalu poolest Euroopa Liidus esirinnas. Meie metsi majandatakse säästvalt, tagades nende mitmekesisus, elujõulisus ja liigirikkuse püsivus. Metsade majandamisel lähtume sellest, et need pakuksid nii praegustele kui ka tulevastele põlvkondadele majanduslikku, sotsiaalset, keskkonnaalast ja kultuurilist kasu. Nende põhimõtete järgimisel toetatakse ka ÜRO seisukohti metsade jätkusuutlikuks majandamiseks," lisas Kiisler.

Metsade deklaratsiooni (inglise keeles: The Ministerial Declaration on Forests for the Climate) algatuse esitas kliimakonverentsi korraldajariik Poola. Tegemist on poliitilise deklaratsiooniga, mis eeskätt keskendub metsade rollile kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel globaalsel tasemel.